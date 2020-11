Lazio, Wilson: «Ad Immobile un attacco mediatico fuori luogo e mediocre»

Pino Wilson è intervenuto ai microfoni di Radiosei: le parole dell’ex capitano della Lazio

L’ex difensore e capitano della Lazio, Pino Wolson, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, soffermandosi in particolar modo sul caso Immobile:

«La prima pagina di attacco a Ciro Immobile, giocatore esemplare dal punto di vista della serietà e correttezza, mi è sembrato un attacco mediatico assolutamente fuori luogo e mediocre. Non so come si concluderà la vicenda legata ai tamponi, ma professionalmente non mi è sembrato etico. La Lazio in questo momento sta recuperando i suoi giocatori, le prossime due settimane saranno importanti per il rientro di tutti. La rosa si è allungata, in queste partite i titolari sono stati sostituiti nel modo migliore».