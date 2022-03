Lazio, zona Caicedo al contrario: quanti punti persi nel recupero!

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono cinque punti i punti persi in pieno recupero dalla Lazio in stagione contro due guadagnati: zona Caicedo al contrario

I minuti di recupero stanno diventando un vero e proprio ostacolo alla crescita della Lazio di Maurizio Sarri. Come riporta Repubblica infatti, sono addirittura cinque i punti persi dopo il novantesimo. Oltre a quello di domenica contro il Napoli, si contano i due contro l’Udinese (pareggio di Arslan al minuto 99) e quello con l’Atalanta a Bergamo, nella gara di andata (De Roon al 94′).

Di contro, quelli incassati sono due: pari di Torino col rigore di Immobile e quello con l’Empoli in casa con rete di Milinkovic al 93′. Una sorta di zona Caicedo al contrario, come se l’addio dell’attaccante specializzato nelle reti in zona Cesarini abbia gettato sui biancocelesti un’inquietante maledizione…