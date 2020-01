Derby, Zingaretti: «Con la Lazio una bella sponsorizzazione ma tifo Roma»

Ieri sera a Porta a Porta, è intervenuto il presidente della Regione Lazio. Zingaretti ha parlato anche dell’imminente derby della Capitale

Dopo la partita di Coppa Italia, su Rai Uno è andato in onda il programma politico Porta a Porta. Ospite di Bruno Vespa è stato Nicola Zingaretti, che ha parlato anche di calcio visto l’avvicinarsi del derby capitolino in concomitanza con le elezioni in Emilia Romagna.

Il presidente della Regione Lazio ha dichiarato: «Io tengo per la Roma, anche se con la Lazio abbiamo fatto una bellissima cosa pochi giorni fa. Una bella sponsorizzazione».