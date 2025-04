Lazio, Zauri: «La vittoria contro l’Atalanta ha riportato serenità in tutto l’ambiente»

L’ex difensore della Lazio ha commentato la vittoria dei biancocelesti nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta

Luciano Zauri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale.

LE PAROLE – Ci voleva questa vittoria per dare anche serenità all’ambiente. La Lazio ha cambiato qualche sua caratteristica, anche per necessità. Alcuni calciatori hanno dato una bella dimostrazione di forza, si sono fatti trovare pronti. La Lazio ha assolutamente meritato la vittoria contro l’Atalanta. A Formello sanno benissimo l’importanza della partita di giovedì. Sicuramente andrà in campo una formazione interessante, qualche alternanza in alcuni ruoli ha fatto bene.