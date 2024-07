Lazio, Zauri: «Capitano? È un ruolo che comporta oneri ed onori. Baroni…». Le parole dell’ex giocatore

Sul mercato della Lazio e non solo si è espresso l’ex biancoceleste Luciano Zauri ai microfoni di Radiosei.

CAPITANO– «Capitano? È un ruolo che comporta oneri ed onori. O si sceglie guardando la caratura del giocatore o si va sulle presenze. Non so quale sarà la scelta di Baroni, mi auguro che venga scelta una persona che abbia qualità, personalità e sappia farsi rispettare nel modo giusto. Non saprei fare un nome, mi verrebbe da pensare Romagnoli ma non so bene se rientrerà nei criteri che verranno utilizzati per assegnare la fascia ».