Lazio, l'ex Zarate ha svelato il suo rimpianto: le parole

L’ex attaccante della Lazio, Mauro Zarate, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche di quello che è stato il suo più grande rimpianto

Intervenuto ai microfoni di tntsports, l’ex attaccante della Lazio Mauro Zarate ha rivelato anche quello che è stato il suo più grande rimpianto sportivo. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – «Una volta ho iniziato a cercare su internet e non credo ci sia un solo giocatore che abbia giocato in Premier League, per l’Inter, la Fiorentina o la Lazio che non abbia giocato per la nazionale. Sarebbe stato bello, non ne andavo pazzo, ma sarebbe stato bello. Penso che sia stato encomiabile per quello che stavo facendo e per quello che ho fatto nella mia carriera e in Europa. In quel periodo vincevo titoli alla Lazio e c’erano giocatori che non erano ancora esplosi e andavano sempre in Nazionale. Ma io non impazzivo, non mi faceva stare male ma sarebbe stato bello».