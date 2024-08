Lazio Women, Zanoli: «Abbiamo DIMOSTRATO di saper giocare a calcio. Il derby...»

Martina Zanoli, giocatrice della Lazio Women, ha parlato così dopo la sconfitta con il Napoli e in vista del derby di campionato

Martina Zanoli ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti della situazione della Lazio Women.

LE PAROLE – «Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, di questo ne sono certa e sicura. Il margine di crescita per me è enorme e manca forse quella cattiveria agonistica che ti permette di vincere contrasti, andare su tutte le palle e poi di vincere le partite. Sono molto positiva. Il derby è la partita perfetta per trovare questa cattiveria, questa voglia di vincere, perché comunque è una partita molto sentita in cui dai tutto. Arriveremo a questa prima di campionato col sangue negli occhi, credo in questo gruppo. Ho tanta fiducia».