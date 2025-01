Lazio Women Visentin: «Con il Sassuolo per la prima volta si è vista questa cosa dal primo minuto»

Lazio Women, le parole di Noemi Visentin che torna sulla sconfitta contro il Sassuolo in campionato: «Per la prima volta si è visto questo»

Noemi Visentin ha parlato in occasione della partita di domani della Lazio Women contro la Juve in Coppa Italia. La calciatrice biancoceleste, ai canali ufficiali del club, è tornata sulla sconfitta contro il Sassuolo in campionato. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «È stata tosta e per la prima volta, forse, ho visto la mia squadra soffrire dal primo minuto all’ultimo. Il secondo tempo abbiamo cercato un po’ di imporre il nostro gioco, ma non è stato facile ed è finita così. La squadra si vuole rifare dopo la disfatta di Sassuolo, abbiamo lavorato bene questi giorni e sicuramente fare un’ottima prestazione questi giorni. Ne sono sicura. C’è carica e voglia di fare bene, aspettiamo domani e faremo una grande partita. Purtroppo abbiamo fatto ottime prestazioni con grandi squadre e per un motivo o per un altro abbiamo sempre perso le partite all’ultimo, magari per stanchezza o poca concentrazione finale. Domani faremo tanto bene, vogliamo riscattarci. Lavoreremo con più stimoli».