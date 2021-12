Lazio Women, ufficiale l’acquisto di Fridlund: il comunicato

Con una nota uscita sul sito ufficiale la società biancoceleste ha comunicato l’acquisto di Johanne Fridlund per la Lazio Women

Con una nota uscita sul sito ufficiale la società biancoceleste ha comunicato l’acquisto di Johanne Fridlund, attaccante norvegese proveniente dal Kolbotn, per la Lazio Women:

«È ufficiale un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice Johanne Fridlund è stata scelta per rinforzare la rosa di mister Massimiliano Catini. Attaccante classe ’96 proveniente dal Kolbotn, Serie A norvegese, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Ha esordito nella massima serie norvegese a solo 18 anni nel Vålerenga. Nel 2017 è arrivata in finale Kvinne NM Cupen – Coppa di Lega Norvegese proprio con il Vålerenga. È un’attaccante dotata di un ottimo dribbling e di un gran tiro ed è in grado di ricoprire tutti e tre i ruoli dell’attacco».