Lazio Women, si riparte: le ragazze di Grassadonia a lavoro per la nuova stagione

Lazio Women, oltre agli uomini a breve inizierà anche la nuova stagione della Lazio femminile: le ragazze di Grassadonia scaldano i motori

Dimenticare l’amarezza per la mancata promozione della scorsa stagione, con l’obiettivo di riprovarci quest’anno, questo è l’imperativo che aleggia nelle menti della Lazio Women e di mister Grassadonia. Le biancocelesti dopo alcuni giorni di test sono pronte a ripartire e sono a lavoro per preparare la nuova stagione.

L’ossatura della squadra non è cambiata, visto che sono state confermate Guidi, Natalucci e Martinoli per la porta. In difesa invece sono state confermate Pittaccio, Pezzotti, Varriale, Falloni e Giuliano. Grassadonia potrà contare anche su Castiello, Colombo, Eriksen, Proietti e Musolino.

Il tecnico biancoceleste si aspetta molto anche da Visentin e Moraca, entrambe pronte ad aiutare la squadra