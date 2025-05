Lazio Women, lo sfogo sui social Zanoli dopo una stagione difficile: «Avrei voluto un finale diverso... Non vedo l'ora di tornare»

Lazio Women, Zanoli esplicita gran parte della sofferenza sopita nel corso di questo difficile campionato: lo sfogo sui social

La stagione della Lazio Women è stata di certo molto positiva, ma questo purtroppo non vale per tutte le giocatrici biancocelesti. Tra queste vi è anche Martina Zanoli la quale ha espresso sui social tutte le proprie difficoltà affrontate negli ultimi mesi di campionato di Serie A. Ovviamente non è mancato il supporto delle compagne. Le parole del difensore:

«Avrei voluto un finale diverso, ma ancora una volta il destino ha deciso di mettermi alla prova. So cosa significa affrontare questa strada, perché l’ho già percorsa. E se c’è una cosa che ho imparato, è che anche dopo le cadute più dure, ho sempre trovato la forza di rialzarmi. E anche questa volta non sarà diverso. Con le persone speciali e il bel gruppo che mi circonda, so che tutto sarà più leggero. Un grazie a Villa Stuart, al professor Mariani e la sue equipe che si è presa cura di me con professionalità. La stagione si chiude con il cuore pieno d’orgoglio per il percorso fatto insieme: tracciato con fatica, passione, ossessione e cuore, sin dal primo giorno. Abbiamo lottato sempre al massimo. Vittoria o sconfitta, ogni esperienza ci ha fatto crescere. Non vedo l’ora di tornare a fare ciò che amo».