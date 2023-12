Lazio Women, Popadinova: «Nonostante l’infortunio ci tenevo a essere qui per la mia Bulgaria»

Popadinova, la calciatrice bulgara ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della sfida della sua Bulgaria contro la Macedonia

Alla vigilia della gara di Nations League femminile con la Macedonia, Evdokia Popadinova commenta cosi la sfida che attenderà la sua Bulgaria, dove lei sarà tra le protagoniste nonostante l’infortunio

PAROLE – «Ho una responsabilità verso questa squadra, non sono arrivata per caso, nonostante i problemi fisici avuti con la Lazio perché non ho partecipato alle ultime due partite. Nonostante tutto, mi sono presa la responsabilità di venire qui, anche se mi infortunassi e avessi più problemi nel club. Ma voglio che vinciamo»