Lazio Women, il ds Pinzani: «Con la Juve per ora poca fortuna, ma fa parte del percorso di crescita; sul mercato ecco le linee guida di Lotito e Fabiani»

Le parole di Raffaele Pinzani, direttore sportivo della Lazio Women, prima del calcio d’inizio della partita contro la Juve di Coppa Italia

Raffaele Pinzani, direttore sportivo della Lazio Women, ha parlato prima del calcio d’inizio della partita delle biancocelesti contro la Juventus, quarto di finale di ritorno di Coppa Italia. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA – «Non abbiamo avuto grande fortuna in queste tre partite con la Juve, per noi è un percorso di crescita. L’abbiamo preparata seriamente senza pensare al campionato con l’intento di passare il turno, non sarà facile sappiamo che ci confrontiamo contro una squadra forte. Vogliamo fare bella figura. Non dobbiamo prendere gol, portarla avanti e cercare di segnare».

MERCATO – «È stata un’indicazione che sia il presidente sia il diesse Fabiani ci hanno dato per la costruzione di questa squadra, abbiamo confermato quelle che hanno fatto bene e corredate con quelle che hanno esperienza in più. È stato un mix che al di là delle partite e del processo di crescita ci ha dato soddisfazione, negli ultimi mesi abbiamo anche raccolto i frutti. Il centro sportivo è bellissimo, verranno fuori altri 8 campi per l’Academy, sarà importante per un senso di appartenenza».