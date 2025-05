Lazio Women, il discorso di fine stagione della centravanti Martina Piemonte sul suo rapporto con la società biancoceleste e con la squadra

La centravanti della Lazio Women Martina Piemonte racconta le emozioni provate in questa vittoria della poule salvezza dopo essere state promosse nello scorso campionato. Un’ascesa incredibile per le biancocelesti che, dalla Serie B, sono riuscite a confermarsi nella massima categoria e che il prossimo anno punteranno ancora più in alto. Le parole della centravanti sui social e la dichiarazione d’amore alla squadra:

«Volevamo chiudere in bellezza. E lo abbiamo fatto. Da squadra. Da grande gruppo. È stato un percorso bellissimo fin dal primo giorno. Sono tornata di corsa dall’Inghilterra solo quattro giorni prima dell’inizio del campionato. Una delle scelte più difficili della mia vita, ma anche la più bella. Una scommessa, tanti obiettivi, un mix di emozioni fortissime. Chi l’avrebbe mai detto? Non ho avuto neanche il tempo di realizzare cosa stesse succedendo: pronti, via, prima partita di campionato. Noi, neopromosse, contro una delle big del torneo. Una partita da brividi, con il pareggio della Roma arrivato all’ultimo secondo. Al fischio finale sono scoppiata in un pianto di liberazione infinito. Ma la cosa più bella è che, sin da subito, mi sono sentita parte di questa fantastica famiglia, anche se non avevo fatto la preparazione con la squadra. Si sentiva già l’affiatamento, la voglia di raggiungere ogni singolo obiettivo. È stata una stagione lunga e sofferta. Ci sono stati momenti di sconforto, partite giocate benissimo ma senza ottenere punti. Ma non abbiamo mai mollato. Quando abbiamo ingranato e fatto nostre tutte le indicazioni dello staff, ci siamo unite ancora di più. Il girone di ritorno è stato incredibile, come se giocassimo insieme da sempre. Emozioni forti, che mi hanno fatta crescere come persona e come calciatrice. Mi sento più completa. E tutto questo lo devo a questo magnifico gruppo, a ogni singola compagna. Perché ci siamo sempre sostenute, soprattutto nei momenti più duri, quando la stanchezza si faceva sentire. Sempre lì, a darci una mano, con un sorriso in più. Un grazie speciale al mister, che con pazienza mi ha trasmesso valori e insegnamenti che porterò sempre nel cuore, sinceri e autentici, nel bene e nel male e a tutto lo staff per il lavoro svolto. Grazie al direttore Raffaele Pinzani e alla società SS Lazio, nessuno escluso. Grazie per quest’anno pieno di emozioni inaspettate e incredibilmente forti. Alle prossime battaglie insieme. Forza Lazio!».