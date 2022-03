Lazio Women, oggi lo scontro salvezza con l’Empoli – FOTO

La Lazio Women di Catini tornerà in campo oggi alle 14:30 contro l’Empoli: sfida praticamente decisiva per la corsa salvezza

Oggi alle 14:30 la Lazio Women tornerà in campo contro l’Empoli in una sfida decisiva per la lotta salvezza quando al termine del campionato mancano 5 partite (6 per i biancocelesti che ne recupereranno una nel fine settimana di Pasqua). Il club ha voluto ricordare l’appuntamento sul proprio profilo Twitter: