Con un post su Instagram, Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women, ha voluto esultare per la vittoria delle sue ragazze

Un’altra vittoria importantissima anche per la Lazio Women, che continua a mettere tasselli importanti per la conquista della promozione in Serie A. Ieri la sfida contro l’Orobica Calcio è terminata 3-0 per le ragazze biancocelesti, che hanno festeggiato alla grande al termine del match. Con un post sul proprio profilo Instagram, anche l’allenatrice delle aquilotte Carolina Morace ha voluto esultare per questo grande risultato: ecco le sue parole sui social.

«Contro l’Orobica Calcio, ci abbiamo creduto fino alla fine e, questa volta la partita è stata risolta…. dalla panchina! In questo finale di stagione abbiamo bisogno della determinazione e della voglia di vincere di tutti! Brave ragazze questa è la strada giusta!».