Lazio Women, Mancuso: «Sono rientrata da poco col gruppo. Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi, ma ora è tutto passato». Le parole della giocatrice

Le parole della giocatrice ai canali ufficiali del club in vista della sfida della Lazio Women.

PAROLE– «Sono rientrata da poco col gruppo, sono contenta. Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi, ma ora è tutto passato. Sto bene, non sono al 100% ma sto meglio e la squadra anche. Siamo un po’ stanche perché è fine stagione, ma siamo sempre noi unite perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo che è quello di arrivare prime nella poule salvezza. L’ingrediente in più è stata la maturità che abbiamo raggiunto partita dopo partita, prima magari commettevamo errori banali. In A il livello è più alto e la maturità ci ha permesso di non commettere più quegli errori »