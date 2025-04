Lazio Women, Grassadonia: «Gli obiettivi sono tanti, la squadra è in salute. Dobbiamo assolutamente continuare il nostro percorso». Le parole del tecnico

Le parole di Grassadonia ai canali ufficiali del club in vista della sfida.

PAROLE– «Per noi è tanto importante, dobbiamo assolutamente continuare il nostro percorso ci sono tanti obiettivi che abbiamo da raggiungere e quindi è normale che servirà la solita Lazio, con questa intensità e determinazione. Non sarà facile perché il Napoli si gioca tanto in chiave salvezza, ma dobbiamo fare fino in fondo il nostro dovere. Continuare a fare gol per cercare di arrivare nel miglior posizionamento nella classifica. Gli obiettivi sono tanti, la squadra è in salute e vedremo chi riusciremo a recuperare. Magari perderemo qualche giocatrice, ma ripeto la Lazio è in ottima salute »