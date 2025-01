Lazio Women, Grassadonia: «Domani gara di prestigio e decisiva per il cammino. Chi giocherà dovrà fare questo»

Lazio Women, il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha parlato così alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club alla vigilia del match contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Women Gianluca Grassadonia ha parlato così:

PAROLE – «Sarà una Lazio conscia dell’importanza della gara, affrontiamo una squadra molto organizzata e forte. In un periodo di calo, ma è una squadra viva e di qualità. Noi dobbiamo confermarci dopo una buona prova con la Juve e col Napoli. Domani bisogna assolutamente dare il massimo. Castiello si è fatta trovare pronta con la Juve, ha fatto una buona gara ed è stata riconfermata. Poi dipende anche dal modulo, loro sanno che devono essere sempre pronte e attente. Così sarà anche domani, chi scenderà in campo dovrà rispondere presente e chi subentrerà dovrà farsi trovare pronto. La mentalità deve essere sempre questa, non ci sono né titolari né riserve e chi spingerà di più e avrà l’atteggiamento giusto scenderà in campo.

Se gestirò le energie? No, punteremo sulla migliore Lazio. Domani la Fiorentina poi andremo a Torino perché non è finita la partita contro la Juve, dispiace averla persa ma ci concentriamo su quella di domani che è importante.

La società è sempre stata presente e viva con l’ambiente femminile, sappiamo cosa ci chiede e vogliamo confermarci e confermare le buona prestazioni. Sappiamo che ci mancano punti, ma domani sarà una partita di prestigio per noi e decisiva per il cammino».