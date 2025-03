Lazio Women, Goldoni rassicura tutti: il messaggio social

Condividi via email

La calciatrice della Lazio femminile ha postato un messaggio in cui ha rassicurato i tifosi in merito alle sue condizioni dopo l’infortunio

La Lazio Women ha battuto il Napoli e al termine del match la calciatrice biancoceleste Eleonora Goldoni ha postato un messaggio attraverso i suoi account social in cui ha voluto rassicurare i tifosi in merito alle sue condizioni dopo la botta subita.

IL MESSAGGIO – «Grazie a tutti per i messaggi ricevuti. Scusate per lo spavento che vi ho fatto prendere e state tranquilli: solo un po’ di sangue, 3 punti di sutura e 280990 domande del dottore per capire se ero cosciente».