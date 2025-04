Lazio Women, Goldoni e la dedica a Zanoli: «Con fame, ossessione e desiderio! Solo insieme possiamo fare grandi prestazioni» – FOTO

Lazio Women, la dedica di Goldoni alla compagna di squadra Zanoli, ferma per infortunio e, quindi, esclusa dalla sfida contro la Sampdoria

Dopo la sonora lezione alla Sampdoria Women la Lazio Women riprende a grande velocità la propria corsa in questa poule salvezza per rimanere in Serie A. A guidare la squadra capitolina c’è anche grande entusiasmo dettato dal forte legame che i singoli hanno stretto con questa maglia. Ecco infatti le parole di sostegno sui social da parte di Eleonora Goldoni a Martina Zanoli, indisponibile per la gara

«Con fame, ossessione e desiderio! Solo insieme possiamo fare grandi prestazioni… Da chi parte dall’inizio a chi è in tribuna ed un motivo in più!».