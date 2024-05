Lazio Women, la GIOIA di Grassadonia: «Stagione soffertissima, a Fabiani e Lotito dico questo…» Le parole del tecnico biancoceleste

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, ha commentato la promozione delle biancocelesti:

«È stata una stagione soffertissima, sapevamo di non essere le più forti perché sicuramente la Ternana e il Parma avevano qualcosina più di noi. Ha vinto un gruppo che è stato ossessionato dalla vittoria, prima della gara abbiamo ricordato 350 allenamenti e le quasi trecento sedute video. Testimonia il grande lavoro fatto, questa squadra ogni giorno ha alzato l’asticella e non ha mollato mai niente. Io voglio ringraziare innanzi tutto una grande società e il presidente Lotito. Non ci hanno fatto mancare mai niente, soprattutto il sostegno. Un gruppo di ragazze magnifiche e straordinarie che hanno vinto un campionato incredibile, gli addetti ai lavori da chi ci alza la sbarra la mattina a chi ci concede spogliatoi decorosi. A tutto lo staff, i magazzinieri, lo staff medico e il mio staff che è stato fondamentale in questa vittoria. Manca Fedeli che è con la prima squadra, anche questo è un grande risultato. Alberto Bianchi che è stata una colonna fondamentale, Monica Caprini che ha costruito questa squadra ma principalmente il direttore Fabiani perché mi ha proposto qualcosa che all’inizio non avevo preso in considerazione, ma ancora una volta ha avuto ragione. La dedico principalmente a lui»