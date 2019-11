Lazio Women, Duò: «Siamo pronte per il derby!»

Le parole di Roberta Duò, attaccante della Lazio Women

Roberta Duò, calciatrice della Lazio Women, è intervenuta quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco ciò che ha detto.

LE PAROLE DELLA DUO’ – «Abbiamo lavorato intensamente per preparare il derby di questo weekend. In questa partita però serve calma e concentrazione, gli schemi sono relativi. È una gara a parte, dovremo gestirla bene visto che avremo un’altra stracittadina anche domenica prossima in campionato. Non è facile far coesistere gli impegni di vita con quelli di campo, ma con la passione niente è impossibile».