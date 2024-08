Lazio Women, Connolly: «Decisione presa in un paio di giorni, PERCHE’ sono venuta qui»

Lazio Women, la calciatrice Megan Connolly si presenta parlando ai canali ufficiali del club biancoceleste: le dichiarazioni

Ai canali ufficiali biancocelesti, Megan Connolly ha parlato così della scelta di passare alla Lazio Women.

LE PAROLE – «Ho scelto la Lazio perché nelle ultime cinque o sei stagioni avevo giocato ad altissimo livello in Inghilterra, poi è arrivata questa opportunità per sbarcare in Italia rimanendo sempre ad alto livello, in Serie A. Da quando sono stati avviati i contatti mi sono serviti giusto un paio di giorni per prendere la mia decisione. Sarà un campionato difficile, molto complicato. La squadra è stata appena promossa, ma penso che abbiamo un gruppo molto unito e uno staff tecnico importante. Daremo tutto in ogni gara a partire da venerdì, ci attende una sfida tosta».