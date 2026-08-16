Lazio Mantova, ci siamo! C’è l’esordio di Frattesi all’Olimpico

Mantova Lazio, esordio di Frattesi con la maglia biancoceleste! L’ex Inter subentra a Dele-Bashiru nel secondo tempo

Si sta giocando in questo momento Lazio-Mantova, sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La formazione biancoceleste è più propositiva nel secondo tempo, il mister Gattuso ha effettuato diversi cambi, tra cui uno a centrocampo: fuori Dele-Bashiru, dentro Frattesi. E’ l’esordio in maglia biancoceleste per l’ex Inter.

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