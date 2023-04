Lazio Women, oggi la sfida al Cittadella: il club ricorda l’appuntamento sui social – FOTO

La Lazio Women affronterà oggi il Cittadella secondo in classifica in una gara d’alta classifica: il club ricorda l’appuntamento sui social

La Lazio Women di Massimiliano Catini affronterà oggi il Cittadella secondo in classifica in trasferta per una sfida d’alta quota.

Il club biancoceleste ha ricordato l’appuntamento sui propri profili social: