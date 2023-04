Lazio Women-Chievo Women, dove vedere la partita in diretta Tv e streaming. La partita si disputerà al Fersini di Formello alle ore 15

Domenica 23 aprile la Lazio Women di Catini affronterà il Chievo Women, quinta forza del torneo, al Fersini di Formello. Fischio d’inizio programmato alle ore 15.00.

Il pareggio in casa del Cittadella Women non ferma il cammino delle biancocelesti verso la promozione in Serie A. La partita di domenica sarà visibile in diretta TV e in streaming su Eleven Sport.