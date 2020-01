Lazio Women, le ragazze di Seleman non vanno oltre il pareggio con il Cesena

Lazio, Women una doppietta di Di Giammarino e le reti di Cuciniello e Beleffi fissano il punteggio sul 2-2

La Lazio Women è scesa in campo oggi al Mirko Fersini di Formello nel match contro il Cesena FC.

Non vanno oltre il pareggio le biancocelesti che nella prima frazione di gioco erano passate in vantaggio con la rete di Di Giammarino. Le ospiti rimettono la gara in parità con Cuciniello e quattro minuto dopo Beleffi sigla la rete del vantaggio. Alla fine le padrone di casa riescono ad agguantare nuovamente il pareggio con la doppietta di Di Giammarino.