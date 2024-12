Lazio Women, le parole di Canzi prima della Juve: «Sfida insidiosa, la loro classifica non rispecchia il loro valore»

Lazio Women, le parole di Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, in vista della sfida contro le biancocelesti

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Lazio Women. Di seguito le sue parole

COME STA LA SQUADRA – «Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni di pausa per le Nazionali: con le ragazze presenti abbiamo fatto un piano dettagliato e personalizzato, andando nel profondo, ed è stato davvero utile. Il gruppo è tornato bene, hanno giocato tutte con le Selezioni, sono state protagoniste in positivo, quindi siamo pronti per questo rush finale del 2024».

LAZIO – «Domani è un match molto insidioso, perché la Lazio ha una classifica che non rispecchia il suo valore e le performance che le giocatrici hanno fatto vedere; hanno sbagliato per esempio alcuni rigori decisivi, con i quali sarebbero molto più in alto».