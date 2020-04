Lazio Women, le biancocelesti attendono novità e sperano ancora nella promozione

Lazio Women, le ragazze di Seleman continuano ad allenarsi da casa e non smettono di sperare nella promozione

Non solo la Serie A, tutto il mondo del calcio ha il fiato sospeso e cerca di capire quale sarà il futuro. Oltre alla Lazio di mister Inzaghi in bilico c’è anche la Lazio Women di mister Seleman.

Le ragazze biancocelesti infatti in questo momento sono al secondo posto (34) a meno due punti dal Napoli capolista (36) e davanti sempre di due punti alla San Marino Academy (32). In Serie A andranno solo le prime due squadre in maniera diretta senza playoff. Tuttavia, come riporta TMW, tranne la Lazio le altre due compagini hanno una gara in meno e questo complica ulteriormente le cose. Un’ipotesi sarebbe quella di riniziare a settembre con molti turni infrasettimanali per portare a termine le sei giornate e poi ripartire con la nuova stagione.