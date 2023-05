Lazio Women, la vittoria con l’Arezzo non basta: per la promozione serve lo spareggio

La Lazio Women vince 1-0 contro l’Arezzo ma in virtù del successo del Napoli è costretto al play-off promozione: ecco l’avversario

Giornata amara per la Lazio Women di Grassadonia. La vittoria per 1-0 sul campo dell’Arezzo grazie alla rete di Palombi si è rivelata del tutto inutile per la questione promozione in virtù della contemporanea vittoria del Napoli sul Tavagnacco.

Per la promozione dunque le ragazze biancocelesti dovranno giocare lo spareggio con il Pomigliano, penultimo in Serie A.