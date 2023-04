Lazio Women-Apulia Trani, Giuliano: «Domenica non dovremo basarci sulla differenza di posizioni in classifica». Le parole della giocatrice

Raffaella Giuliano, difensore della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della gara con la squadra pugliese.

PAROLE– «Domenica non dovremo basarci sulla differenza di posizioni in classifica, senza sottovalutare l’avversario, sarà importante riuscire a giocare la nostra partita segnando il prima possibile per indirizzare la gara. Questo è un campionato complicato, abbiamo pochi punti di margine sulle inseguitrici ma, tenendo questo passo, riusciremo a conquistare l’obiettivo prefissato a inizio stagione. In questi primi mesi alla Lazio mi sono ambientata subito, lo staff ci sopporta e supporta quotidianamente, il gruppo è unito, spero di fare bene quando verrò chiamata in causa per contribuire al raggiungimento della produzione»