Lazio Women, addio di Raffaella Giuliano: «Sei stata una casa per me»

Le parole di Raffaella Giuliano, terzino sinistro della Lazio Women, con cui ha annunciato l’addio alle biancocelesti

Ancora un addio in casa Lazio Women: anche Raffaella Giuliano, con un annuncio sul proprio profilo Instragram, ha salutato le biancocelesti. Di seguito le sue parole.

«Cara Lazio, non mi dilungherò perché sai già cosa penso, quindi mi limiterò a ringraziarti per quest’anno e mezzo trascorso insieme. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, ma specialmente per le persone che mi hai concesso di conoscere. Sei stata casa per me e questo non lo dimenticherò. Ciao Lazio, buona Serie A»