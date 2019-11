Milan Lazio, Monchi presente a San Siro

Luis Alberto osservato speciale. A San Siro, tra i presenti, anche il ds del Siviglia Monchi. Anche Calabria nelle mire del dirigente

Un palco d’onore per uno spettacolo unico. La Scala del calcio è sempre una cornice suggestiva, soprattutto se in campo ci sono interpreti d’eccezione come Luis Alerto. Lo spagnolo, sul campo di San Siro contro il Milan, ha tirato fuori dal cilindro una delle sue migliori prestazioni da quando è alla Lazio: tocchi di classe e colpi di magia hanno incantato i presenti.

Tra il pubblico, anche un ospite d’eccezione: Monchi, ex dirigente sportivo della Roma ed attuale ds del Siviglia. Come riportato da Tuttosport, il fantasista biancoceleste è stato l’osservato speciale – come se gli andalusi non lo conoscessero già abbastanza – insieme a Calabria. Che sia tornato di prepotenza tra le idee di mercato del club?