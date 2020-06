Lazio, Viviano: «Difficile perda molti punti lungo la stagione»

L’ex portiere della Spal Viviano ha parlato della Lazio e della corsa al titolo

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Emiliano Viviano ha parlato, tra le altre cose, della lotta scudetto tra Inter, Lazio e Juventus.

«Inter in corsa per il titolo? Non lo so, deve mantenere una bella continuità perché non credo che Juve e Lazio perderanno tanti punti. Ma se lo deve porre come obiettivo: sono sei punti, non una distanza abissale. La Lazio giocherà con l’Atalanta, e contro di loro saranno problemi per tutti. Io se devo vedere una partita, scelgo la loro, ma se fai tre competizioni come loro, senza Zapata, Ilicic e Gomez diventa un problema, mentre la Juventus ha molte più alternative. O l’Inter, che ha avuto tantissimi infortuni, e che fa giocare Gagliardini-Barella con Sensi, Brozovic e Vecino fuori. Se ci pensi, tra l’altro, tutti insieme non li ha mai avuti».