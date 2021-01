La Lazio ha ottenuto la vittoria nel derby contro la Roma anche grazie al fattore corsa: quanti chilometri percorsi!

Vittoria di sostanza per la Lazio sulla Roma. I biancocelesti hanno dominato il derby anche attraverso la corsa, come mostrano i dati di LazioPage. La squadra vincente del derby ha percorso in totale 119.073 km, quasi sei in più rispetto ai giallorossi, fermi a 113.115.

La velocità media della squadra di Inzaghi è stata di 7.2 km/h, 0.5 in più rispetto al quella di Fonseca.