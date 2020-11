Lazio, visite mediche per Immobile: l’attaccante punta il Crotone FOTO e VIDEO

Dopo aver ricevuto l’ok dall’Asl, Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha raggiunto la clinica Paideia e sta svolgendo le visite mediche per poter tornare ad allenarsi

Sveglia presto e ingresso in Paideia poco dopo le 8.o Ciro Immobile termina l’isolamento e non vedere l’ora di tornare a giocare con la maglia della Lazio. L’attaccante viene sottoposto alle nuove visite di idoneità sportiva in clinica con il dottor Ivo Pulcini. Un passaggio propedeutico per il ritorno agli allenamenti con la squadra: era stato fermato lo scorso 7 novembre, alla vigilia della sfida con la Juventus, per un tampone positivo effettuato dal Campus Bio-Medico. Undici giorni dopo il vincitore della Scarpa d’Oro tira un sospiro di sollievo e punta la sfida con il Crotone, in programma sabato allo stadio Scida.