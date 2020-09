Lazio, visite all’Isokinetic per Fares ed Adekanye FOTO

Lazio, controlli in Isokinetic per Fares ed Adekanye. I due giocatori si sono sottoposti alle visite per la prevenzione degli infortuni

Mattinata in Paideia, pomeriggio in Isokinetic. Fares è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia della Lazio, ma prima deve affrontare tutti i controlli del caso. Il nuovo acquisto biancoceleste ha raggiunto il centro d’eccellenza per sottoporsi a delle visite per la prevenzione degli infortuni, sotto lo sguardo vigile del dottor Giammaria D’Orsi.

Insieme al ragazzo, anche Bobby Adekanye.