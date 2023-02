Lazio, la società biancoceleste vicina ai più fragili. La società capitolina scende in campo a favore di tanti soggetti deboli affetti da malattie reumatologhe e fibromialgia

Tramite i suoi canali ufficiali la S.S.Lazio comunica il progetto “Insieme vinciamo il dolore” attraverso cui la società capitolina ancora una volta in linea con lo status di Ente Morale della Società biancoceleste. Di seguito il comunicato della società:

COMUNICATO– «Nella giornata di oggi, presso la Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano il Santo Padre Francesco ha concesso un’ Udienza privata all’Area Medica della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma alla quale ha preso parte, oltre ai direttori di tredici grandi ospedali romani e a un gruppo di malati e volontari, anche una delegazione della S.S. Lazio, composta dal direttore generale del Settore Giovanile e di Lazio Women, dott. Enrico Lotito, dalla dott.ssa Cristina Mezzaroma e dai calciatori Ciro Immobile, Felipe Anderson, Mattia Zaccagni, Pedro Rodriguez e Alessio Romagnoli, in un’ iniziativa inserita tra gli eventi dedicati alla Giornata Mondiale del Malato che si celebrerà sabato 11 febbraio. L’ appuntamento odierno è stato anche l’occasione per dare il via al progetto “Insieme vinciamo il dolore”, attraverso cui la S.S. Lazio, ancora una volta in linea con lo status di Ente Morale della Società biancoceleste, scende in campo a favore di tanti soggetti deboli affetti da malattie reumatologhe e fibromialgia, patologie caratterizzate dal comune denominatore del dolore cronico, dell’esclusione sociale, della difficoltà della diagnosi e dell’impossibilità di ottenere una guarigione completa, che in Italia colpiscono oltre cinque milioni di persone»

