Lazio Vicenza 1987, Dal Bianco: «Il gol di Fiorino fu una furbata»

L’ex portiere del Vicenza Dal Bianco ricorda la storica partita contro la Lazio del 1987

Ennio Dal Bianco, ex portiere del Vicenza, ai microfoni di Lazio Style Radio ha ricordato la storica partita contro la Lazio nel 1987.

EVENTI – «Sono emotivamente legato a Lazio-Vicenza perché a volte le grandi delusioni si trasformano in grandi gioie. Era previsto, infatti, che se avessimo pareggiato con i biancocelesti avremmo partecipato agli spareggi a Napoli, rimanendo quindi a Roma per una settimana senza tornare a Vicenza. Tornai invece a casa, mio figlio piccolo ebbe dei problemi fisici ed io, nonostante il parere di tutti, decisi di farlo ricoverare nonostante. Ciò gli salvò la vita. Una sconfitta in campo si trasformò in un evento salvifico».

SUPER PARTITA – «Contro la Lazio ho vissuto una giornata di grazia, ricordo che ad ogni mia parata l’altoparlante chiamava un’ambulanza nei vari settori dello stadio. Percepivo che tutto poteva trasformarsi in un dramma per il tifo laziale ed invece Fiorini mi bucò con un colpo di punta. Il pallone mi passò sotto la mano mentre ero in uscita bassa togliendomi la convinzione di averla parata. Fu una vera furbata».