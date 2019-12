Lazio, si valuta la riapertura della campagna abbonamenti

Lazio, la società biancoceleste sta valutando la riapertura della campagna abbonamenti per il girone di ritorno

L’entusiasmo è dilagante. La Lazio ha spiegato le sue ali e, oltre a volare in alto, abbraccia tutti i suoi tifosi. La spinta dell’Olimpico, in questa prima parte di campionato, è stata impressionante: ai ragazzi di Inzaghi non è mai mancato il supporto e l’impianto romano è diventato un vero e proprio fortino. Con lo stesso scenario e la stessa partecipazione dovrà giocarsi il girone di ritorno. Per questo, come riferito sulle colonne del Corriere dello Sport, la società sta valutando l’ipotesi di riaprire la campagna abbonamenti: la volata per la Champions ha bisogno di tutto il supporto possibile.

Inter, Bologna, Fiorentina, Milan, Sassuolo e Cagliari (e il recupero con il Verona) sono le gare che accenderebbero l’Olimpico: la Lazio ci pensa, ma l’ipotesi sembra vicina a trasformarsi in una bella possibilità.