Lazio, verso il Bologna: Baroni cerca continuità in difesa

Lazio che cerca continuità di rendimento in difesa, Baroni potrebbe avere già le idee chiare su chi schierare contro il Bologna

La Lazio nelle ultime 7 gare ha subito 4 reti, trovando una solidità difensiva che nelle precedenti 9 uscite spesso era mancata. Verso il prossimo incontro di Serie A, che vedrà i biancocelesti impegnati contro il Bologna, Marco Baroni va alla ricerca di continuità.

Per questo, stando a quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbero pochi dubbi sulla coppia che si posizionerà davanti a Provedel, ossia Gila-Romagnoli. Patric spera di essere a disposizione, per lui non è da escludere una chance contro il Ludogorets.