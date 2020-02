Lazio Verona, Veloso: «Abbiamo affrontato una squadra bella tosta»

Il Verona con convinzione strappa un punto fondamentale in casa della Lazio. Veloso ha commentato in zona mista la gara

Gli scaligeri fermano la Lazio in casa conquistando un punto d’oro per il loro cammino.

Miguel Veloso ha commentato così la gara in zona mista: «Abbiamo affrontato una squadra bella tosta, con giocatori veramente importanti ed infatti non è un caso che siano al terzo posto. Noi abbiamo lottato come sempre con le nostre armi per fare il nostro meglio ed abbiamo anche attaccato sapendo che non era facile però penso che il gruppo abbia meritato questo punto».