Per Lazio-Verona torna il servizio di bus sharing BusInsieme, organizzato dalla società biancoceleste. A comunicarlo è stato lo stesso club sul sito ufficiale.

I pullman si muoveranno da 9 diverse zone della città e giungeranno allo Stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina. Entro i 30 minuti successivi al termine della partita, i tifosi potranno risalire sui rispettivi mezzi, in sosta in Via Della Macchia Della Farnesina, e fare rientro presso gli originari punti di partenza. Per avere maggiori informazioni e per aderire al servizio basta visitare il sito Businsieme.com.