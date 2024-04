Lazio Verona, l’Olimpico sarà ancora una volta semi-vuoto: il dato sui biglietti venduti per la sfida di campionato

Come riportato da Il Messaggero, in occasione del match tra Lazio e Verona lo Stadio Olimpico sarà ancora una volta alla metà della sua capienza. Infatti, sono previsti appena 35mila spettatori per la sfida di campionato in programma domani 27 aprile alle ore 20:45.

La grande prestazione contro la Juventus non è stata sufficiente per riportare entusiasmo tra i tifosi biancocelesti e per riempire nuovamente l’Olimpico.