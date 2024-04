Lazio Verona, buongiorno da sogno sui social: il posto del club biancoceleste – FOTO

Lazio-Verona, c’è ancora grande entusiasmo dopo la vittoria di ieri sera all’Olimpico: il post social del club biancoceleste

C’è grande soddisfazione in casa Lazio per la vittoria di ieri sera contro il Verona, 1-0 targato Mattia Zaccagni, che ha avvicinato il quinto posto, distante ora solo tre punti in attesa delle gare odierne di Atalanta e Roma.

Bellissimo il post social del club biancoceleste ha augurato un caloroso buongiorno a tutti i tifosi.