Lazio Verona, Tudor cambia l’attacco: le ULTIME sulla sfida dell’Olimpico

Lazio-Verona, Igor Tudor cambia l’attacco in vista della sfida contro gli scaligeri: tocca a Ciro Immobile. Castellanos in panchina

Come riporta Il Messaggero, in vista della sfida di sabato sera contro il Verona in campionato, Igor Tudor è pronto a cambiare l’attacco della sua Lazio dopo la sfida di ieri sera in Coppa Italia contro la Juve.

La staffetta maggiormente prevedibile è quella che riguarda il centravanti: nonostante la doppietta contro i bianconeri di Castellanos, all’Olimpico con gli scaligeri toccherà nuovamente a Ciro Immobile. Un’importante occasione di riscatto per il capitano.