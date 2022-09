Lazio-Verona, scaligeri imbattuti all’Olimpico da tre gare consecutive

La Lazio ospita oggi il Verona all’Olimpico: gli scaligeri vogliono continuare la tradizione positiva. Il dato statistico

La sfida di oggi contro il Verona non sarà assolutamente semplice per la Lazio. Gli uomini di Sarri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta contro il Napoli ma devono fare i conti con un dato molto particolare.

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in tutte le ultime tre trasferte contro la Lazio in Serie A TIM (1V, 2N), mai nella sua storia ha registrato una serie più lunga senza sconfitte esterne contro i biancocelesti nella competizione.