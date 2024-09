Lazio Verona, PROTESTE dei tifosi per il caro-biglietti. Lotito RISPONDE: «Prezzi nella norma»

Lazio Verona, i tifosi in protesta per il prezzo dei biglietti per il match contro i veneti. La risposta di Lotito: ecco cosa succede

Tante proteste da parte dei tifosi della Lazio per il costo dei biglietti del match contro il Verona in programma lunedì sera. Rincari del 60% in tutti i settori dell’Olimpico rispetto alla stessa sfida della scorsa stagione, con l’ufficio marketing che ha poi rimandato la decisione finale nelle mani di Lotito.

«Gli aumenti sono in linea rispetto al resto della Serie A, anche in relazione alle spese crescenti e sono comunque successivi a tutte le promozioni che abbiamo fatto. Chi si è abbonato paga meno» la risposta del patron riportata da Il Messaggero.