Lazio-Verona, le QUOTE della partita di lunedì sera

Lazio Verona, alla vigilia della gara con la formazione di Zanetti ecco nel dettaglio tutte le quote della partita

Finalmente ci siamo, ancora due giorni e tornerà in campo la Lazio per sfidare nel match casalingo il Verona di Zanetti. Il match sarà fondamentale per i biancocelesti per confermarsi, dopo il pareggio contro il Milan prima della sosta. Ma come finirà la gara? Secondo le agenzie di scommesse la situazione è la seguente:

Bet365.it 1.62 3.75 5.75

Betfair.it 1.60 3.75 5.50

Netbet.it 1.63 3.85 5.70

Snai 1.63 3.85 5.50

Lottomatica 1.63 3.85 5.50

William Hill IT 1.65 3.80 5.50

AdmiralBet 1.62 3.80 5.60

LeoVegas 1.53 3.95 6.00

888Sport.it 1.58 4.10 6.10